



– Как относишься к словам главы МВД Караева, заявившего, что девушкам, которые стоят в цепях солидарности, платят за это по 60 рублей, а парням – по 30?





– Да это просто смешно! Кто тут кого проплатит? Посмотри, сколько тысяч людей выходят. Общаюсь со знакомыми и знаю, что люди сами выходят. Проплачено – это смешно. В такое могут поверить лишь какие-нибудь бабушки, которые только и смотрят БТ, – сказал Ковель.