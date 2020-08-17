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Белорусские волейболисты: «Мы не можем выходить защищать честь страны, в которой творится такой беспредел»

В редакцию TUT.by обратились белорусские волейболисты, которые отказываются играть за сборную, пока не будут выполнены все их требования, в числе которых — отставка действующего президента.

Белорусские волейболисты: «Мы не можем выходить защищать честь страны, в которой творится такой беспредел»

Они написали письмо с требованиями, под ним подписались четыре игрока.



Как пояснил нам Артур Удрис, они направили это же письмо с требованиями в Федерацию волейбола Беларуси:

— На данный момент письмо проигнорировали и с нами никто из федерации или тренеров не связывался.

Мы понимаем риски и понимаем, что если власть сохранится, в сборную мы больше не попадем. Несмотря на это, мы просто не можем сидеть и молчать.

Он также заявил, что их позицию поддерживают не все игроки сборной.

По словам Артура, бойкот продлится вплоть до выполнения этих требований:

— Мы не можем совершать сделку с совестью и выходить защищать честь страны, в которой творится такой беспредел.
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