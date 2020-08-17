+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Начальник «Городеи»: «Нас всех не заткнуть! Нас запугивают, затыкают рты. Но я не боюсь! Приезжайте. Хватайте меня. Убивайте»

Начальник «Городеи» Валерий Тюнис высказался о ситуации в стране.

«Я против насилия! Я не могу без слез смотреть, как наших братьев и сестер, детей и внуков убивают, калечат, пытают. Зачем нужна такая жестокость к своим людям? Прямо сейчас уничтожают белорусский народ, наших родных и близких людей. Это фашизм в высшем его проявлении. Мы выходим на мирные протесты не за деньги, а за честные выборы, за справедливость, за правду, за свободу.

Я за справедливость и против зверств солдат и ОМОНа. Я очень хочу, чтобы мои дети и внуки жили в красивой, честной и правдивой стране. Там не должно быть место страху, ненависти к своему народу и бесконечной лжи. Полностью поддерживаю Беларусь в ее стремлении мирно выражать свои мысли и требования. Нас всех не заткнуть! Мы большой единый народ, который за 26 лет беспросветного хамства устал. Нас запугивают, затыкают рты. Но я не боюсь! Приезжайте. Хватайте меня. Убивайте», – заявил Тюнис.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]