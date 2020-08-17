«Белшина», как и весь белорусский футбол, сейчас находится в вынужденном отпуске из-за происходящих в стране событиях. Тем не менее игроки продолжают тренироваться. Но и во время работы, и на досуге они активно обсуждают актуальные события в Беларуси. Нападающий «шинников» Леонид Ковель специально для «Трибуны» выразил свою точку зрения на происходящее.





– Если говорить о том, что было вчера, имею в виду массовую акцию белорусов, то испытал очень приятные ощущения. Классно видеть, что народ вышел, чтобы доказать свою правоту. Если откровенно, даже не думал, что выйдет настолько много людей, но наконец-то это свершилось. Белорусы перестали бояться и вышли. И оказалось, что таких людей не просто много, а очень много. При этом некоторые не могли пойти в город из-за работы, из-за каких-то других дел, но все равно людей было колоссально много. И у меня как у белоруса настоящая гордость. А еще надо отметить, что волонтеры носили воду, еду. Белорусы – это по-настоящему хорошие люди.





Но вот то, что творил ОМОН на прошлой неделе… Вчера мне прислали ссылку, почитал рассказ того человека, который был задержан, сидел. Мне кажется, белорусы так жестоко не могли поступать с людьми, так калечить и бить. Не знаю… Но смотрится все это очень страшно. Как будто и не в Беларуси. Если бы мне показали все это, то сразу бы сказал, что это происходит не в нашей стране.





– Ты сам ездил на акцию в Минск?





– Нет, нахожусь в Бобруйске. Но здесь тоже люди ходят, автомобилисты сигналят, поддерживают. Все, как и везде. И «Белшина» бастует. Когда мы тренировались, слышали, как рабочие кричали. Пока на команде это все никак не сказывается, но посмотрим, что будет.





– То, что бастует рабочий класс, заводы – это явный сигнал для действующей власти?





– Конечно. Причем бастует не один какой-нибудь маленький заводик. Выходят рабочие настоящих белорусских гигантов. О чем-то это говорит.





– Ты понимаешь, что не устраивает народ, который выходит на улицы?





– Все хотят правды, справедливости. В стране много чего непонятного происходит. И люди выходят на улицы не один день, а уже целую неделю. Требуют правды.





– Как относишься к словам главы МВД Караева, заявившего, что девушкам, которые стоят в цепях солидарности, платят за это по 60 рублей, а парням – по 30?





– Да это просто смешно! Кто тут кого проплатит? Посмотри, сколько тысяч людей выходят. Общаюсь со знакомыми и знаю, что люди сами выходят. Проплачено – это смешно. В такое могут поверить лишь какие-нибудь бабушки, которые только и с трят БТ.





– По-твоему, сколько все это будет продолжаться и чем закончится?





– Честно, хочется, чтобы побыстрее. Хочется жить спокойно, играть в футбол, образно говоря. Хочется, чтобы все встало на место.