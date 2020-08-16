– Могу сказать так: ходишь по городу и как будто бы ничего особенного и нет. Красивые девушки с цветами у дороги, люди покупают цветы. Кто продает, видимо, план сделали неплохой.





Они все за мир, за то, чтобы не было никаких задержаний, а силовики неправильно действовали. Люди же вышли по началу без злобы, потом пришли как всегда провокаторы, которые начали устраивать все это. Появились полиция и ОМОН и начали жестко действовать, озлобили людей.





– То есть днем ничего не происходит, а вечером и ночью начинаются задержания и стрельба?





– Вчера здесь не было ничего, два дня уже никто не стреляет. Вот первые двое суток было жестко, столкновения, потому что ОМОН агрессивно действовал. Но ночью я не хожу – узнаю все из рассказов людей. А днем все спокойно, нормально.





– Что говорит ваше окружение – друзья, знакомые, коллеги? Кто на самом деле выиграл выборы?





– Есть разные мнения. Я смотрю передачи: там говорят, что подделать такое количество голосов может быть сложно. С другой стороны, все считают, что выиграла Тихановская.





Может быть, лезут разные поляки, литовцы. Сидите все у себя дома! Все пытаются ситуацию эту разворошить, а люди, действительно, вышли. Люди вышли за то, чтобы им показали результаты выборов, как это было на участках. Им не показывают. И вместо этого ОМОН направили. Я считаю, что силовики действовали неправильно. Вот два дня они ничего не предпринимают, и народ себя спокойно ведет: выйдут, стоят и ничего не делают.





– Как вы считаете, 26 лет у власти – это нормально или нет?





– По мне, если при президенте страна процветает, да пусть он хоть 100 лет будет. Мне без разницы. Можно выбрать идиота – он за два года страну угробит, и что хорошего в этом? Я считаю, что ограничивать власть – бессмыслица. Самое главное, чтобы, если человек не справляется, его можно было поменять.





Мое личное мнение: Путин вообще спас Россию. Я не знаю, как у вас там в России к нему относятся, но для меня это человек, который спас Россию от всех этих либерастов. Или как их там правильно называют? Я же помню жизнь в 90-х.





– Путин – да, но при Лукашенко, как я понял, Беларусь не расцветает.





– Ну да. Тут уже как в спорте, как в футболе: наступает момент, когда тренер должен понять, что команда его отторгает. Ну, уйди, уже не будет она играть, бывает вот такое состояние. Ты уже не дашь развития этой команде. Уйди – и будет польза от твоего ухода.





Я считаю то у Лукашенко такой момент наступил. И думаю, ему надо было воспользоваться этим моментом, ему за это памятник поставили бы. Он же сделал много хорошего, та же борьба с бандитизмом. Никто не говорит, что всегда было плохо, многие годы за него действительно голосовало большинство.





– Сейчас ощущение, что большинство уже против него?





– Да, такое ощущение есть. Вся страна поднялась. Люди вроде бы не враждебно настроены, но они протестуют, они хотят перемен. Правда, говорят: «Я хочу свободы» – «А какой свободы ты хочешь?», и они не знают. Они за свободу и все, ха-ха-ха.





– Если коротко, то про будущее никто ничего не знает, но Лукашенко всех достал?





– Я вообще не представляю какое может быть будущее. Люди вообще не знают никаких экономических программ. Они хотят новые выборы, через полгода снова выбирать, чтобы кто-то пришел с программой.





С другой стороны, я всегда выступал за то, чтобы никто сюда не лез. Белорусы сами разберутся, они не глупый народ. Не надо сюда америк и всей этой гадости. Они же так сразу распереживались за белорусский народ, что прям деваться некуда!





– Потому что жестко действуют силовики, вплоть до пыток, нарушают права человека. У вас есть объяснение, зачем так?





– Наверное, думали, что как в старые времена можно всех разогнать, и все встанет на место. А тут, оказалось, нет, наоборот.





Но у меня другой вопрос. Вот эти все Макроны, которые приезжают к вам и все это разводят, рассказывают сказки… Они на себя бы посмотрели: на Америку, на Францию. Как в Беларуси что-то сделали, то сразу лезут. К вам же не лезут! Люди сами решат, страна разберется, не надо ей помогать.





– Как думаете, чем все закончится в Беларуси?





– Я думаю одно: все революции – это плохо, но ответная жесткая реакция ОМОНа – тоже плохо. Не надо было так делать, – сказал Байдачный в интервью Sports.ru.











