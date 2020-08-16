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Николай Мурашко: «Горжусь всеми нами, мы состоялись и родились как нация!»

Руководитель ФШМ Николай Мурашко обратился к белорусам.




«Дорогие белорусы!

В последнее время меня также, как и вас, переполняют эмоции. С одной стороны – страх. Страх за своих родных и близких, за их безопасность и будущее. Я не боюсь в этом признаться. С другой стороны – боль и скорбь. За близких и родных тех, кто потерял своих родных и близких. Тех, кто остался жив, но подвергся физическому и психологическому насилию в застенках учреждений, призванных защищать мирных граждан.

Боль за тех, кто был вынужден выполнять преступные приказы из страха. Сожаление за тех, кто выполнял эти приказы, испытывая удовольствие. Это звери. Я видел их 9-го числа, понимал что это не люди, а звери с отключенной головой и выведенные на инстинкты (Димону и его коллеге из ОМОНа во дворе в Осмоловке передаю привет).

Непонимание того, как мы будем жить дальше с ними в обществе. Гордость за нас всех, что мы вышли за границы страха и обрели свободу. Белорусы – я горжусь всеми нами, мы состоялись и родились как нация!!!

Люблю вас, горжусь и уважаю. А также прощаю!» – сказал Мурашко.
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