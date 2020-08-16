







"Видя эти записи, меня выворачивает от беззакония, которое происходило и происходит в моей стране, а именно сейчас! Как можно стрелять в свой народ?! Как можно его избивать и издеваться, как во времена Гестапо?! Как можно игнорировать, что делают с людьми и не оповещать на национальном телевидении? Сколько можно врать! Я призываю международное сообщество помочь остановить насилие (физическое и моральное) в Беларуси и дать нам право (по Конституции Республики Беларусь) голосовать на справедливых выборах!" — написала Левченко в Instagram.



