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Один из лучших белорусских баскетболистов высказался о протестах и призвал спортсменов не молчать

Заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола и один из лучших баскетболистов в истории Беларуси Егор Мещеряков высказался о мирных протестах на улицах страны, а также призвал других спортсменов не молчать.

— Мой народ, спасибо! Мы — белорусы. Счастье в глазах каждого на улицах, — написал Мещеряков на своей странице в Facebook, сопроводив пост семейными фотографиями у станции метро «Пушкинская».
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