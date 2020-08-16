Один из лучших белорусских баскетболистов высказался о протестах и призвал спортсменов не молчать

Заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола и один из лучших баскетболистов в истории Беларуси Егор Мещеряков высказался о мирных протестах на улицах страны, а также призвал других спортсменов не молчать.