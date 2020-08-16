Один из лучших белорусских баскетболистов высказался о протестах и призвал спортсменов не молчать
Заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола и один из лучших баскетболистов в истории Беларуси Егор Мещеряков высказался о мирных протестах на улицах страны, а также призвал других спортсменов не молчать.
— Мой народ, спасибо! Мы — белорусы. Счастье в глазах каждого на улицах, — написал Мещеряков на своей странице в Facebook, сопроводив пост семейными фотографиями у станции метро «Пушкинская».
10:27 16/08/2020
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