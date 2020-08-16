От имени двух членов Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации "Белорусская федерация футбола" заявляем, что не можем оставаться безучастными к тому, что происходит в нашей стране.





Так случилось, что белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха. Девятого августа были проведены выборы Президента Республики Беларусь, результаты которых вызывают сомнения у большинства белорусских граждан, проживающих в стране и за ее пределами.





То, что происходило в последние дни, не соответствует принципам свободного демократического общества и нормам Конституции и принятым в соответствии с ней законам. Мы видели, с какой жестокостью задерживают мирных протестантов и прохожих, мы слышали про нечеловеческие условия содержания задержанных и политзаключенных в тюрьмах.

Мы требуем:





— Освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней.





— Прекращения насилия со стороны милиции, ОМОНа и армии в адрес мирных граждан и его недопущения впредь, а также полноценного объективного расследования всех фактов насилия, издевательств, допущенных в отношении граждан, в том числе, во время их нахождения в руках силовых структур, включая изоляторы временного содержания.





— Прекращения преследования журналистов независимых СМИ и искажения информации в государственных СМИ.





— Проведения новых, честных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.





Члены комитета: Венчиков Сергей Александрович, Юмагужин Руслан Хадыевич (секретарь).



