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Константин Маханьков - ОМОНу и спецназу: "Когда же вы такими стали?"

Известный тренер по боксу Константин Маханьков записал красивое стихотворение с обращением к спецназу и ОМОНу.


«Тренировали вас с душой. Как дети были вы для нас.

И были рады передать таких бойцов в ОМОН, в спецназ

Победы праздновали вместе, а поражение – со слезами

Воспитывали в вас же честь мы. Когда же вы такими стали?

Когда случился перелом в сознании вашем? В вашем духе?

Что тренеры в вас воспитали. Когда же вы такими стали?

Вам с детства тренер говорил: «слабейших ты не тронь, детей люби и женщину встречай цветами»

Но что-то в вас произошло. Когда же вы такими стали?

Когда случился тот момент что вы с дубинками втроем детей и женщин избивали?

И позабыв про честь и совесть. Когда же вы такими стали?

Всегда не поздно изменить все. Покаяться, как бог велел

Сложить щиты из плотной стали. И вас быть может простят, забыв о том, какими стали»

«Оставайтесь людьми... Спортсмены подразделений ОМОН, спецназ, пожалуйста, контролируйте свою агрессию, вас этому учили тренеры», – дополнил свой пост тренер в инстаграме.
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