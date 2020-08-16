Константин Маханьков - ОМОНу и спецназу: "Когда же вы такими стали?"
Известный тренер по боксу Константин Маханьков записал красивое стихотворение с обращением к спецназу и ОМОНу.
«Тренировали вас с душой. Как дети были вы для нас.
И были рады передать таких бойцов в ОМОН, в спецназ
Победы праздновали вместе, а поражение – со слезами
Воспитывали в вас же честь мы. Когда же вы такими стали?
Когда случился перелом в сознании вашем? В вашем духе?
Что тренеры в вас воспитали. Когда же вы такими стали?
Вам с детства тренер говорил: «слабейших ты не тронь, детей люби и женщину встречай цветами»
Но что-то в вас произошло. Когда же вы такими стали?
Когда случился тот момент что вы с дубинками втроем детей и женщин избивали?
И позабыв про честь и совесть. Когда же вы такими стали?
Всегда не поздно изменить все. Покаяться, как бог велел
Сложить щиты из плотной стали. И вас быть может простят, забыв о том, какими стали»
«Оставайтесь людьми... Спортсмены подразделений ОМОН, спецназ, пожалуйста, контролируйте свою агрессию, вас этому учили тренеры», – дополнил свой пост тренер в инстаграме.
09:07 16/08/2020
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