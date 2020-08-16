



«Тренировали вас с душой. Как дети были вы для нас.





И были рады передать таких бойцов в ОМОН, в спецназ





Победы праздновали вместе, а поражение – со слезами





Воспитывали в вас же честь мы. Когда же вы такими стали?





Когда случился перелом в сознании вашем? В вашем духе?





Что тренеры в вас воспитали. Когда же вы такими стали?





Вам с детства тренер говорил: «слабейших ты не тронь, детей люби и женщину встречай цветами»





Но что-то в вас произошло. Когда же вы такими стали?





Когда случился тот момент что вы с дубинками втроем детей и женщин избивали?





И позабыв про честь и совесть. Когда же вы такими стали?





Всегда не поздно изменить все. Покаяться, как бог велел





Сложить щиты из плотной стали. И вас быть может простят, забыв о том, какими стали»





«Оставайтесь людьми... Спортсмены подразделений ОМОН, спецназ, пожалуйста, контролируйте свою агрессию, вас этому учили тренеры», – дополнил свой пост тренер в инстаграме.