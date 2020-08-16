«Самое главное: берегите себя. Нельзя оставаться равнодушными к тем событиям, которые происходят в нашей стране, но великий белорусский народ – это народ, который всегда разделял ценности мира, добра, справедливости и честности», – сказал Татур в эфире «Беларусь 5».





Отметим, что некоторые сотрудники «Белтелерадиокомпании» объявили о намерении с 17 августа объявить забастовку.