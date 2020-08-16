+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Владислав Татур: «Великий белорусский народ – это народ, который всегда разделял ценности мира, добра, справедливости и честности»

Белорусский комментатор Владислав Татур в конце матча «Манчестер Сити» – «Лион» обратился к телезрителям.

«Самое главное: берегите себя. Нельзя оставаться равнодушными к тем событиям, которые происходят в нашей стране, но великий белорусский народ – это народ, который всегда разделял ценности мира, добра, справедливости и честности», – сказал Татур в эфире «Беларусь 5».

Отметим, что некоторые сотрудники «Белтелерадиокомпании» объявили о намерении с 17 августа объявить забастовку.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]