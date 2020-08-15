Фанаты ЦСКА скандировали «Жыве Беларусь!» после гола Шкурина
ЦСКА победил «Тамбов» (2:1) во 2-м туре РПЛ. На 55-й минуте гол забил форвард армейцев белорус Илья Шкурин.
После того, как 20-летний белорусский форвард забил, фанаты ЦСКА начали скандировать «Жыве Беларусь!».
Напомним, Шкурин ранее отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко руководит страной.
В Минске и других городах Беларуси седьмой день люди выходят на улицы, выступая против результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
21:08 15/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение