Фанаты ЦСКА скандировали «Жыве Беларусь!» после гола Шкурина

После того, как 20-летний белорусский форвард забил, фанаты ЦСКА начали скандировать «Жыве Беларусь!».





Напомним, Шкурин ранее отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко руководит страной.





В Минске и других городах Беларуси седьмой день люди выходят на улицы, выступая против результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.



