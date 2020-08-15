"Мы белорусы-мирные люди! Стоп Насилие!





Призываю международное сообщество помочь остановить насилие в Беларуси!





Народ Беларуси-мирные граждане, которые просто хотят свободы от судебного преследования и права голосовать на справедливых выборах", - написал в Инстаграме олимпийский чемпион, легендарный белорусский теннисист Максим Мирный»