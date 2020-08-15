+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Народ Беларуси хочет голосовать на справедливых выборах — - Макс Мирный поддержал протестующих

Прославленный белорусский теннисист поддержал белорусов

"Народ Беларуси хочет голосовать на справедливых выборах — - Макс Мирный поддержал протестующих
"Мы белорусы-мирные люди! Стоп Насилие!

Призываю международное сообщество помочь остановить насилие в Беларуси!

Народ Беларуси-мирные граждане, которые просто хотят свободы от судебного преследования и права голосовать на справедливых выборах", - написал в Инстаграме олимпийский чемпион, легендарный белорусский теннисист Максим Мирный»
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]