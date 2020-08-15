"Народ Беларуси хочет голосовать на справедливых выборах — - Макс Мирный поддержал протестующих
Прославленный белорусский теннисист поддержал белорусов
"Мы белорусы-мирные люди! Стоп Насилие!
Призываю международное сообщество помочь остановить насилие в Беларуси!
Народ Беларуси-мирные граждане, которые просто хотят свободы от судебного преследования и права голосовать на справедливых выборах", - написал в Инстаграме олимпийский чемпион, легендарный белорусский теннисист Максим Мирный»
21:02 15/08/2020
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