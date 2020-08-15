



«Горжусь своим народом! Каждым из вас, от мала до велика, от мужчины до женщины, от работника завода до успешного бизнесмена! Горжусь за ваше неравнодушие, за несогласие, за справедливость и стремление к миру!





Сила народа велика. Сила народной любви безгранична. Я рада быть частью вас.





Всем мира», – написала Герасименя в фейсбуке.