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Александра Герасименя: «Горжусь своим народом! Горжусь за ваше неравнодушие, за несогласие, за справедливость и стремление к миру!»

Белорусская пловчиха Александра Герасименя поддержала белорусов, которые мирно протестуют против результатов президентских выборов, где, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.

Александра Герасименя: «Горжусь своим народом! Горжусь за ваше неравнодушие, за несогласие, за справедливость и стремление к миру!»

«Горжусь своим народом! Каждым из вас, от мала до велика, от мужчины до женщины, от работника завода до успешного бизнесмена! Горжусь за ваше неравнодушие, за несогласие, за справедливость и стремление к миру!

Сила народа велика. Сила народной любви безгранична. Я рада быть частью вас.

Всем мира», – написала Герасименя в фейсбуке.
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