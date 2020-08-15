Александра Герасименя: «Горжусь своим народом! Горжусь за ваше неравнодушие, за несогласие, за справедливость и стремление к миру!»
Белорусская пловчиха Александра Герасименя поддержала белорусов, которые мирно протестуют против результатов президентских выборов, где, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.
«Горжусь своим народом! Каждым из вас, от мала до велика, от мужчины до женщины, от работника завода до успешного бизнесмена! Горжусь за ваше неравнодушие, за несогласие, за справедливость и стремление к миру!
Сила народа велика. Сила народной любви безгранична. Я рада быть частью вас.
Всем мира», – написала Герасименя в фейсбуке.
20:19 15/08/2020
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