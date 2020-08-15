



«Этот человек никак не хочет понять, что государство не его собственность! Уже пугает, что Путина позовет на помощь! А помните, как он пугал вагнеровцами, и что Россия нас захватить хочет? А сейчас в открытую страну за кресло готов слить!» – написала Остапчук в своем Facebook.