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Надежда Остапчук: «Лукашенко никак не хочет понять, что государство не его собственность! Уже пугает, что Путина позовет на помощь!»

Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук раскритиковала Александра Лукашенко за его последнее высказывание о протестах в Беларуси.


«Этот человек никак не хочет понять, что государство не его собственность! Уже пугает, что Путина позовет на помощь! А помните, как он пугал вагнеровцами, и что Россия нас захватить хочет? А сейчас в открытую страну за кресло готов слить!» – написала Остапчук в своем Facebook.
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