



– Я осуждаю действия силовых структур по отношению к мирным гражданам Беларуси. Все их действия... Они реально находятся за гранью добра и зла. Народ имеет право на выбор, право на выражение своего мнения, право на собрание – это указано в нашей Конституции. Поэтому я осуждаю акты насилия, которые происходили 9-го, 10-го, 11-го числа. В то же время я восхищен теми людьми, которые набрались смелости и не побоялись высказать свою гражданскую позицию. Я просто восхищен белорусским народом: всеми и каждым.





Мне было больно, когда я видел такие жестокие задержания. Я не могу понять, откуда такая жестокость. Меня в Советском Союзе задерживала милиция за какие-то стычки с таксистами, за какие-то потасовки на дискотеках, но я никогда не помню, чтобы к задержанным, к нам, применялись вот такие вещи. Поэтому для меня эта жестокость просто необъяснима. Я даже не могу понять, откуда она такая.





Вчера (14 августа) все было нормально. Люди вышли, и никаких беспорядков. Ничего они не чинили. Не били машины, не нападали. Они даже за собой мусор с площади убрали. Это показатель того, что мы по-настоящему мирные люди.





- Многие спортсмены активно высказываются по происходящему, но хоккеисты и футболисты в массе своей молчат. Почему?





– У каждого своя жизнь. Каждый делает какие-то свои вещи. Человек вправе бояться, вправе ошибаться. Нельзя осуждать не тех, кто выступает и не тех, кто молчит. Мы одна нация. Это как в звене: кто-то в обороне, кто-то в атаке, кто-то вратарь, кто-то носит воду, кто-то доктор, кто-то массажист, поэтому у каждого своя позиция. Не могу отвечать за футболистов и хоккеистов. Я могу отвечать только за себя, – сказал Руммо.