«БелАЗ дает зверью технику, чтобы держали город в страхе!» Легенда «Крумкачоў» – о волнениях в Жодино
В четверг в Жодино с требованиями прекратить насилие и провести новые честные выборы вышли работники завода БелАЗ. На предприятие прибыл даже председатель городского исполнительного комитета Жодино Дмитрий Заблоцкий. На встрече оказался и экс-голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич.
– Эмоции? Сейчас в голове все смешалось. Не могу ни о чем думать. Наверное, впервые в жизни я понял, что такое нервный срыв. Позавчера ехал в районе Комаровки, где на акцию солидарности вышли девушки. Увидел их, и у меня началась истерика, которой не было никогда. Слезы лились ручьем. Сейчас рассказываю об этом, и к горлу снова подкатывает комок. Никогда не испытывал ничего подобного. Очень больно и обидно, что белорусы в глазах некоторых – скот, быдло и существа последнего порядка.
– Ты живешь в Жодино. Расскажи, что там происходило в четверг?
– На БелАЗ была забастовка. Я приехал в город от тюрьмы, где помогал развозить освобожденных. Взял кофе в своем магазине «Щука» и заметил, что возле БелАЗ много людей, которые не собирались расходиться. Подошел чуть ближе к забору завода. Там увидел, как обычные люди поймали выходящего из здания председателя горисполкома.
– Получается, он не не сам вышел к рабочим?
– Он выходил с проходной, где люди преградили путь и стали его расспрашивать. Встреча, как мне показалось, получилась случайной. Люди стали задавать вопросы, но у человека просто тряслись губы. Он пытался сохранять спокойствие, но было видно, что такого внимания к своей персоне этот человек никогда не испытывал. И у меня подгорело. Народ просто не понимал, почему люди не могут мирно гулять по своему городу! Вдумайся, за последнее время в Жодино не пострадало ни одной лавочки. Пострадали только люди, которых опускали лицом в землю и жестоко избивали. Мы стали спрашивать у местных властей, что в нашем городе делают боевики. Людей в черном просто нельзя назвать иначе!
Второй момент. Председатель исполкома прекрасно знал о назначениях председателей местных избирательных комиссий. Мы видели онлайн-трансляции, где эти существа, как роботы, голосовали за назначения нужных работников избирательных комиссий. Люди задавали вопросы, но председатель исполкома просто уходил от них. Естественно, это вызвало еще больше негатива.
Но нужно отдать должное этому человеку. Вечером он пообещал встретиться с гражданами в центре города возле магазина Green в 20:00. Но после обеда какие-то люди начали вбрасывать информацию, что встреча переносится в Дом культуры, который рассчитан на 400 мест. Мне стали звонить люди: «Куда идти? На ДК?» Нет, мы договорились встретиться на Green, значит, необходимо двигаться туда. Сначала председатель горисполкома отправился на ДК, куда поехал один мой хороший знакомый с местного телеканала. Человек напомнил главе города, что тот обещал в это время быть именно возле магазина.
– И мэр все-таки приехал на встречу к Green.
– Он опоздал примерно на полчаса, но возле магазина собралось очень много людей. Наверное, шесть-семь тысяч. Такого в Жодино еще не видел! Перед приездом главы города медики рассказывали о зверствах бойцов. Говорили в каком неадекватном состоянии привозят людей в больницы. Простые мужики подходили к микрофону и говорили о фашизме в нашей стране. Впрочем, мы видели это своими глазами.
После того, как приехал председатель исполкома, люди стали задавать простые вопросы. Но получали ответы в стиле: «Я возьму на контроль». Блин, ну какой нахрен контроль, когда тебе говорят: «Знаешь ли ты, что происходит в городе?» Ему в лицо показывали на видео, как избивают людей в Жодино! Например, человек просто шел домой со смены на заводе, а трое мудаков в масках просто в щи разнесли ему челюсть. Мужчину отвозят в больницу, но стоматологи говорят: «Мы ничего не можем сделать, нужна операция. Здесь челюсть нужно собирать по частям». Председателю говорят: «Ты знаешь об этом?» Он отвечает: «Каждое утро мне приносят сводки за предыдущий день». Что это за ответ? Это вызывает еще больше недоумения! Человеку приводят факты избиения, а он спрашивает: «А вы писали заявления?» На кого писать?! В милицию на милицию?!
В таком театре абсурда просто невозможно было разговаривать. Председатель горисполкома не ответил не на один вопрос! Человек пообещал, что встреча пройдет без существ в масках, но рядом на остановке останавливается бусик с ОМОН и оттуда выскакивает это зверье. Они начинают просто так шмонать людей, которые находились примерно в 80 метрах от места сбора. Тут же началось волнение. Председателю сразу же стали сыпать: «Что происходит?»
Вообще сейчас по городу ездят черные автобусики с тонированными стеклами, в которых сидят головорезы. И этот транспорт им предоставляет БелАЗ! Представляешь? БелАЗ дает зверью технику, чтобы они держали город в страхе! Это просто за гранью!
– Согласен.
– Считаю, после этого глава города обязан подать в отставку. Кстати, на его встрече с народом тоже стоял тонированный бусик. Люди ломанулись к нему, чтобы заблокировать дорогу. Внутри сидел просто обделанный мент со своими головорезами – иначе нельзя их назвать. Автобус стал сдавать назад и протаранил учебную машину, в которой была испуганная девочка. Эти вызвали на подмогу своих шакалов, которые как-то попытались решить вопрос. Но никто не ушел! Всем уже плевать на этих нелюдей. Они довели народ до такого состояния! Сейчас человек в погонах вызывает лишь ненависть и презрение.
В общем, председатель горисполкома показал, что он максимально некомпетентен ни в одном вопросе. Ему не место здесь. Думаю, сейчас весь Жодино понял, что глава города должен избираться жителями, а не назначаться каким-то неадекватным мужиком с усами.
– Слышал, что руководитель города просто ушел с этой встречи.
– После того, как он все-таки признался, что знал об избиениях, народ начал скандировать: «Уходи! Уходи!» Он услышал, взял и свалил.
– Что сейчас творится возле жодинских тюрем?
– У меня, как и многих жителей города, есть знакомые, о которых ничего не слышно уже пять дней. Но люди – молодцы! Они здорово скооперировались и собрали столько продовольствия, что им можно накормить какую-нибудь Албанию. Волонтеры собрали список освобожденных. Есть список «таксистов», куда можно записаться, чтобы бесплатно довести человека домой. Насколько мне известно, в такси есть приказ бесплатно отвозить домой людей, которые едут с «восьмерки». Машин тьма. Все помогают друг другу.Такая консолидация общества! Думаю, только сейчас многие осознают, что они настоящие белорусы. Мы – нация, а не быдло или терпилы, как нас называют с экранов телевизоров. Я горжусь своим народом! Теми, кто сражается за свои права. Горжусь всеми, кто выходит на забастовки и требует своего. Я вас всех люблю и безмерно уважаю!
– Сейчас Жодино восхищает!
– Да, но в город реально ввели войска. В Жодино на улицах порядка 80 человек с автоматами Калашникова, в которых боевые патроны. И нам говорят, что эти бойцы приехали охранять тюрьму. Но они стоят по городу и только внушают страх. Сейчас город просто пуст, магазины закрываются гораздо раньше обычного. Народ не может жить нормальной жизнью, поэтому и идет волнение. Особенно, когда включили интернет и народ охренел от тварей, которые ни за что убивают людей.
– Слушай, тебя удивляет, что большинство действующих футболистов, которые имеют хоть какую-то медийность, молчат?
– Не считаю, что сейчас нужно делить людей на футболистов и кого-то еще. Но если у тебя есть хоть какой-то стержень, то сейчас просто невозможно молчать. Сейчас нечего бояться или подбирать слова. Мы прекрасно видим, что по отношению к простым людям никто не выбирает ни выражений, ни методов. Сейчас не та ситуация, чтобы подставлять вторую щеку. Сегодня не нужно вестись на провокации. Необходимо гнуть свою линию до конца. Необходимо вести себя максимально мило и по-доброму. Нужно дать понять всем, что никто не хочет крови. Белорусы просто хотят, чтобы их голоса посчитали честно. Правда, сделать этого уже не получится, потому что бланки нахрен сожгли. Нужно добиться, чтобы все политические заключенные оказались на свободе, а затем провести новые выборы. На них необходимо пригласить наблюдателей со всего мира, а над каждой урной повесить камеру. Пусть тогда посражается престарелый правитель, который 26 лет был у власти.
Нельзя соглашаться на полумеры! Они думают, что если один день никого не побили и выпустили часть заключенных, то народ успокоится? Это пыль в глаза! Знаю, что представители ЕС должны выносить решения по санкциям и непризнанию этих выборов. Думаю, адекватные страны все поймут (ЕС официально отказался признать результаты выборов в Беларуси – прим.).
– Белорусский народ победит?
– Да. Не сомневаюсь.
15:11 15/08/2020
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