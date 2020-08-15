– Эмоции? Сейчас в голове все смешалось. Не могу ни о чем думать. Наверное, впервые в жизни я понял, что такое нервный срыв. Позавчера ехал в районе Комаровки, где на акцию солидарности вышли девушки. Увидел их, и у меня началась истерика, которой не было никогда. Слезы лились ручьем. Сейчас рассказываю об этом, и к горлу снова подкатывает комок. Никогда не испытывал ничего подобного. Очень больно и обидно, что белорусы в глазах некоторых – скот, быдло и существа последнего порядка.





– Ты живешь в Жодино. Расскажи, что там происходило в четверг?





– На БелАЗ была забастовка. Я приехал в город от тюрьмы, где помогал развозить освобожденных. Взял кофе в своем магазине «Щука» и заметил, что возле БелАЗ много людей, которые не собирались расходиться. Подошел чуть ближе к забору завода. Там увидел, как обычные люди поймали выходящего из здания председателя горисполкома.









– Получается, он не не сам вышел к рабочим?





– Он выходил с проходной, где люди преградили путь и стали его расспрашивать. Встреча, как мне показалось, получилась случайной. Люди стали задавать вопросы, но у человека просто тряслись губы. Он пытался сохранять спокойствие, но было видно, что такого внимания к своей персоне этот человек никогда не испытывал. И у меня подгорело. Народ просто не понимал, почему люди не могут мирно гулять по своему городу! Вдумайся, за последнее время в Жодино не пострадало ни одной лавочки. Пострадали только люди, которых опускали лицом в землю и жестоко избивали. Мы стали спрашивать у местных властей, что в нашем городе делают боевики. Людей в черном просто нельзя назвать иначе!





Второй момент. Председатель исполкома прекрасно знал о назначениях председателей местных избирательных комиссий. Мы видели онлайн-трансляции, где эти существа, как роботы, голосовали за назначения нужных работников избирательных комиссий. Люди задавали вопросы, но председатель исполкома просто уходил от них. Естественно, это вызвало еще больше негатива.





Но нужно отдать должное этому человеку. Вечером он пообещал встретиться с гражданами в центре города возле магазина Green в 20:00. Но после обеда какие-то люди начали вбрасывать информацию, что встреча переносится в Дом культуры, который рассчитан на 400 мест. Мне стали звонить люди: «Куда идти? На ДК?» Нет, мы договорились встретиться на Green, значит, необходимо двигаться туда. Сначала председатель горисполкома отправился на ДК, куда поехал один мой хороший знакомый с местного телеканала. Человек напомнил главе города, что тот обещал в это время быть именно возле магазина.