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Артем Радьков: за всю свою жизнь я не видел настолько сплоченного и единого Белорусского Народа!

Белорусский тренер Артем Радьков поделился мнением о происходящем в нашей стране.


"Сегодня удалось увидеть и услышать множество выступлений людей, занимающих различные посты на государственной службе. В подавляющем большинстве из них генеральной линией проходит тема разногласий и раскола в белорусском обществе. Нужно уважать любое мнение, принимать его или нет — это выбор каждого. За всю свою жизнь я не видел настолько сплоченного и единого Белорусского Народа!

Через несправедливость и боль, через последовавшие после них солидарность, взаимопомощь и любовь в течение одной недели люди пришли к Единству. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто выйти на улицу и увидеть наших соотечественников. Даже если кто-то не захочет это видеть он не сможет это не почувствовать! Пусть ощущение этого Единства с нами останется навсегда!!!" — написал Радьков в Facebook.
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