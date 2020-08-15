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Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла на протест в Минске

Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла на протест в Минске, спровоцированный теми результатами президентских выборов в республике, которые объявляет ЦИК.


"Белорусы! Не надо бояться! Людей очень много! Где-то около 97% населения, на глаз считала", — написала Лапко в сторис инстаграма.

"Давно не чувствовала себя так хорошо! Белорусы, мои родные, вы невероятные! Спасибо вам за вашу безграничную энергетику, дух и решительный настрой! Вы подарили мне один из лучших дней в моей жизни, я начинаю верить в людей и в то, что вместе мы сможем много! Только вперед! Всех люблю", — добавила она.
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