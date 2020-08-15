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Фотофакт: Фанаты "Спартака" на матче с "Ахматом" вывесили баннер "Жыве Беларусь"

Болельщики московского "Спартака" обозначили свою позицию вокруг ситуации в Беларуси, где шесть дней подряд проходят протесты населения против результатов президентских выборов, согласно которым наибольшее число голосов (80,1 процента) набрал Александр Лукашенко.

На матче 2-го тура чемпионата России с "Ахматом" фанаты "красно-белых" растянули баннер с надписью "Жыве Беларусь".
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