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Виталий Жуковский: остановите насилие и беззаконье против своего народа!

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский высказался о ситуации в Беларуси.




- Пожалуйста, услышьте нас! Все мы видим, читаем и знаем, что на самом деле происходит в Беларуси в последние дни: задерживают беззащитных граждан, применяют силу, но каждый из нас хочет только мира. Почему сейчас мы должны опасаться за свою безопасность? Наши дети не должны бояться выходить на улицу в мирной и независимой стране. Пожалуйста, остановите насилие и беззаконье против своего народа! — написал Жуковский в своем инстаграме.

По итогам сезона-2019 Жуковский занял второе место в опросе "Прессбола" на звание "Лучшего тренера Беларуси".
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