Форвард ЦСКА и сборной Беларуси Илья Шкурин: Представлять интересы сборной отказываюсь, пока действует режим Лукашенко
Впервые в истории нашей страны футболист отказывается ехать в сборную, пока президент не поменяется
"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети,поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор,пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", - написал в своем Инстаграме Илья
00:58 15/08/2020
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