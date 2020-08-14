Виктория Азаренко: молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко поделилась мнением по поводу событий в родной стране.
- Я очень люблю свою Родину Беларусь и молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам. Только таким путем можно разрешить возникшие разногласия и вернуться к мирной жизни. Я желаю Мира и процветания нашей Любимой Родине! — написала она в инстаграме.
Инстаграм Азаренко читают более 617 тысяч человек.
22:09 14/08/2020
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