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Виктория Азаренко: молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко поделилась мнением по поводу событий в родной стране.




- Я очень люблю свою Родину Беларусь и молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам. Только таким путем можно разрешить возникшие разногласия и вернуться к мирной жизни. Я желаю Мира и процветания нашей Любимой Родине! — написала она в инстаграме.

Инстаграм Азаренко читают более 617 тысяч человек.
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