Уважаемый Владимир Александрович!





Уважаемое футбольное сообщество Республики Беларусь: футбольные клубы, футбольные школы и все, кто неравнодушен к футболу!





Мы, судьи и инспекторы чемпионата Республики Беларусь, обращаемся к Вам как граждане нашей страны.





Обращаемся к Вам в связи с событиями, которые происходят в нашей стране в последние дни.





Мы не можем стоять в стороне от того насилия, которое применяется в отношении наших друзей, коллег, родных, близких — всех граждан нашей страны.





Люди выходят на улицы мирно выражать свое мнение. За это к ним применяются спецсредства, светошумовые гранаты, в ход идут дубинки, в людей стреляют резиновыми пулями.





Силовые структуры в полном обмундировании хватают на улицах безоружных мирных мужчин, женщин, парней и девушек, детей. Они избивают их и увозят в неизвестном направлении.





Проливается кровь и уже известно о как минимум двух погибших.





В местах задержания к людям продолжается применяться насилие и пытки.





Вечером теперь невозможно ходить по улицам города одному без страха, что тебя схватят.





Задерживаются футболисты, детские тренеры.





Наш коллега, Виталий Малютин, показал нам своим примером, что сейчас важно объединяться против насилия.





Мы поддерживаем Виталия в его обращении к Вам, Владимир Александрович.





Уважаемый Владимир Александрович, мы уважаем Вас и Вашу работу.





У Вас есть непосредственный контакт с руководством страны и правоохранительных органов.





Достучитесь до них, объясните, что все митинги носят исключительно мирный характер.





Мы требуем остановить насилие!





И мы призываем все футбольное сообщество Республики Беларусь не оставаться в стороне и призывать наши власти остановить насилие против мирных граждан.





У каждого из нас есть свое личное мнение и свои взгляды. Мы уважаем взгляды каждого.





Футбол — вне политики, и мы не выдвигаем никаких политических требований.





Футбол всегда служил примером объединения всех людей, независимо от любых отличий по любым признакам.





Мы — против насилия!





Давайте вместе объединимся и выступим против насилия над мирными людьми!





С уважением,

Судьи и инспекторы чемпионата Республики Беларусь: