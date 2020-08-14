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Надежда Скардино: стоп насилию! Белорусы — мирный народ, честный и сильный, которым я всегда гордилась

Олимпийская чемпионка в составе сборной Беларуси по биатлону Надежда Скардино призвала белорусские власти прекратить насилие в отношении протестующего мирного населения.




Стоп насилию! Я сейчас не в Беларуси и даже не могу представить всего того, что там происходит, всю ту боль, страх людей, граждан этой замечательной страны, которая мне стала родной! Я вижу фото и видео, то, что пишут жители о том, что происходит на протестах и при задержаниях, и о гибели людей… и это невозможно больно! Я не знаю, смогут ли меня услышать те, кто может изменить эту ситуацию, но молчать здесь невозможно…

Я прошу правоохранительные органы и тех людей, что отвечают за это, что стоят по другую сторону от своего народа, остановить насилие! Это ваши граждане, ваши друзья, соседи и родные, мамы, папы, братья, сестры и дети! Они хотят мира! Вы можете это остановить!

Вражда порождает еще большую вражду, агрессия порождает еще большую агрессию в ответ, насилие порождает еще большее насилие! Уже многие призывали граждан не отвечать на агрессию и не проявлять ее, не вестись на провокации и проявление агрессии в сторону ОМОНа, и это правильно, от агрессии страдает только больше людей! Белорусы — мирный народ, честный и сильный, которым я всегда гордилась, я гордилась этой страной и горжусь, — написала Скардино в инстаграме.
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