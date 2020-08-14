Олег Дулуб поблагодарил белорусских женщин и обратился к силовикам

«Я, Олег Дулуб, профессиональный тренер по футболу, работавший на протяжении карьеры со многими клубами Республики Беларусь, такими как „Торпедо“ (Жодино), „Минск“, „Витебск“, „Гомель“, „Неман“, „Динамо“ (Минск), „Крумкачы“, БАТЭ, возглавлявший юниорскую сборную U-19, работавший в Украине с такими командами, как „Карпаты“ и „Черноморец“, и возглавлявший в Казахстане „Атырау“.





В последнее время в сети появилось много обращений к силовым структурам. Но я хочу начать с обращения не к силовым структурам, а к людям, которые действительно остановили волну насилия в нашей стране. Это наши женщины, которые стояли в этом году на первом рубеже борьбы прежде всего с COVID-19 — болезнью, что не существовало в нашей стране, которые день и ночь спасали граждан нашей республики. Женщины, которые возглавляли альтернативный штаб при выборах президента Республики Беларусь, — Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цепкало. Когда гражданское противостояние достигло предела и казалось, что мы находимся на грани гражданской войны, все белорусские женщины своей любовью, мирными протестами с цветами, которые оказались сильнее дубинок, остановили волну насилия. Большое вам спасибо!

И сейчас я хочу обратиться к силовым структурам Республики Беларусь. Вступая в ряды силовых структур, воинских подразделений, вы давали присягу, в которой говорится: „Я, гражданин Республики Беларусь, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь“. Всякий раз, когда вы выходите против мирных демонстраций, против своего народа, помните, что вы нарушаете военную присягу, что в глазах своего народа вы можете стать военными преступниками, совершая преступления, у которых нет срока давности. Я прошу вас свято чтить воинскую присягу, свято чтить Конституцию Республики Беларусь и свято чтить свой народ, который является гарантом и оплотом любой конституции в любой стране мира.





Благодарю вас за внимание, с уважением, Олег Дулуб», — написал тренер.







