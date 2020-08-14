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"Я бывший офицер и мне стыдно". Гендиректор ФК БАТЭ Михаил Залевский выбросил милицейскую форму

Генеральный директор ФК БАТЭ Михаил Залевский выбросил милицейскую форму в мусорный бак, выразив таким образом солидарность с гражданами, мирно протестующими против политического беззакония в Беларуси и осуждающими действия силовиков.

"Я бывший офицер и мне стыдно". Гендиректор ФК БАТЭ Михаил Залевский выбросил милицейскую форму

"Нет слез смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы. Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край. Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира. Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов. Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жены и друзья. ЗАДУМАЙТЕСЬ, в кого вы направляете дубину. Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ", — цитирует Залевского телеграм-канал "Типичный Борисов".

Залевский проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел.
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