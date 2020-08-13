"Знаю его как верного патриота своей страны". Российский "тяж" Сергей Харитонов поддержал задержанного силовиками Алексея Кудина
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Лёху Кудина @kudin_alexey_mma @alexei_kudin_official я знаю как верного патриота своей страны, отличного спортсмена и настоящего друга. Не знаю всех подробностей ситуации, которая произошла в Беларуссии и за что конкретно арестован Алексей, но я уверен ,что если бы его не спровоцировали , он бы никогда не ударил человека. Лёха мы с тобой!!! @miketyson @wtkf_official @bellatormma @ufc @bellatorkb @ufceurope @m1global @zharafight #bottlecapchallenge #камчатка #коронавирус #coronavirusitaly #corona #coronavirusitalianews# #хабаровск#екатеринбург#спорт#подготовка#сборы#америка#россия#европа#украина#казахстан#беллорусия#минск#команда#Тольковперединешагуназад#самбо#дзюдо#армейскийрукопашныйбой#универсальныйбой#бокс#кикбоксинг#грекоримскаяборьба#вольнаяборьба#слававдв#вдв победа2020Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma)