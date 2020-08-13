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"Знаю его как верного патриота своей страны". Российский "тяж" Сергей Харитонов поддержал задержанного силовиками Алексея Кудина

Российский тяжеловес Сергей Харитонов поддержал белорусского бойца смешанных единоборств Алексея Кудина, который был задержан во время протестов в Молодечно.




Леху Кудина знаю как верного патриота своей страны, отличного спортсмена и настоящего друга. Не знаю всех подробностей ситуации, которая произошла в Беларуси, и за что конкретно арестован Алексей, но я уверен, что если бы его не спровоцировали, он никогда не ударил бы человека. Леха, мы с тобой! — написал Харитонов в инстаграме.


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Лёху Кудина @kudin_alexey_mma @alexei_kudin_official я знаю как верного патриота своей страны, отличного спортсмена и настоящего друга. Не знаю всех подробностей ситуации, которая произошла в Беларуссии и за что конкретно арестован Алексей, но я уверен ,что если бы его не спровоцировали , он бы никогда не ударил человека. Лёха мы с тобой!!! @miketyson @wtkf_official @bellatormma @ufc @bellatorkb @ufceurope @m1global @zharafight #bottlecapchallenge #камчатка #коронавирус #coronavirusitaly #corona #coronavirusitalianews# #хабаровск#екатеринбург#спорт#подготовка#сборы#америка#россия#европа#украина#казахстан#беллорусия#минск#команда#Тольковперединешагуназад#самбо#дзюдо#армейскийрукопашныйбой#универсальныйбой#бокс#кикбоксинг#грекоримскаяборьба#вольнаяборьба#слававдв#вдв победа2020

Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma)
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