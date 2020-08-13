











Леху Кудина знаю как верного патриота своей страны, отличного спортсмена и настоящего друга. Не знаю всех подробностей ситуации, которая произошла в Беларуси, и за что конкретно арестован Алексей, но я уверен, что если бы его не спровоцировали, он никогда не ударил бы человека. Леха, мы с тобой! — написал Харитонов в инстаграме.



