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Доигрался? LTV7: Латвия может отказаться проводить чемпионат мира по хоккею с Беларусью

Ухудшение отношений между Беларусью и Европой ставит под вопрос проведение чемпионата мира по хоккею, сообщает Русское вещание LTV7.

Доигрался? LTV7: Латвия может отказаться проводить чемпионат мира по хоккею с Беларусью
В следующем году ЧМ по хоккею должен был пройти в Беларуси и в Латвии. Международная хоккейная федерация пообещала следить за происходящим и не исключает, что чемпионат пройдёт в другой стране. Сможет ли Латвия сама взять на себя проведение чемпионата, в Латвийской хоккейной федерации комментировать отказались. Но как Русскому вещанию LTV7 отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш, проведение чемпионата совместно с Беларусью сейчас под вопросом.

«Я думаю, что события в Беларуси резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы, как страна, можем устроить чемпионат вместе с Беларусью. Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», - заявил премьер Русскому Вещанию LTV7.
rus.delfi.lv
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