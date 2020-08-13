Футболист БАТЭ и сборной Беларуси получил 7 суток ареста

Артем Сарока играет в БАТЭ и сборной.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ





Футболист БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сарока получил 7 суток ареста. Список граждан, которые получили такое административное взыскание, опубликовал Верховный суд, пишет "Комсомольская правда"





Ранее появилась информация, что он долго не выходил на связь и мог находиться в районе акций протеста, где происходили задержания. В последнее время Антон Сарока не играл, так как восстанавливался после травмы.