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Хомутовский – сотрудникам МВД: «Некоторые из ваших коллег уже взяли кровь на руки»

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский призвал силовые структуры остановить насилие.


«Я, Василий Хомутовский, экс-вратарь национальной сборной Беларуси, ныне тренер вратарей брестского «Динамо». Обращаюсь ко всем сотрудникам силовых структур, особенно к офицерам.

Во время президентских выборов избирателями, наблюдателями были зафиксированы многочисленные нарушения. Граждане нашей страны вышли на мирные акции согласно статье 35 нашей Конституции. Против них была применена неадекватная сила, а также спецсредства. Людей избивали и арестовывали. Есть убитые и раненные.

Некоторые из ваших коллег уже взяли кровь на руки. Граждане нашей страны просят только одного: честных выборов и справедливого подсчета голосов. Призываю всех сотрудников спецслужб, выходящих на усиления и дежурства не применять силу против мирных граждан своей страны», – сказал Хомутовский.
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