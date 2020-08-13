Савин о протестах в Беларуси: «За белую ленточку на руке. За выкрики о своих правах. За мирный сбор людей их вдавливают в асфальт и добивают дубинками одного вдесятером»
Российский cпортивный блогер Евгений Савин высказался о ситуации в Беларуси.
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НА МОИХ РУКАХ МОЯ ДОЧЬ. Она наполовину как и моя семья - жители Беларуси. На данный момент я тоже здесь и когда вчера в деревне включили интернет ( его отрубали по всей стране почти на 4 дня ) из глаз полилась кровь от ситуации в стране, которая стала мне близка. ⠀ Этот пост - про поддержку ЛЮДЕЙ, да именно людей, а не кучки «овец» и «майданутых» или как там ещё их называет лидер страны
14:50 13/08/2020
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