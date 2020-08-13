Станюта ответила Лукашенко на фразу про овец

Она подчеркнула, что акции протеста имеют подчеркнуто мирный характер: "Знаете, что отличает протесты в Беларуси от протестов в любой другой стране? За сутки тысячи митингующих не подожгли ни одной машины, не разбили ни одной витрины. Потому что белорусы не такие. Они вышли с мирными намерениями, они не хотят портить чье-то имущество, потому что знают ему цену. У них в руках только телефоны с горящими фонариками и неработающим интернетом. За это в них бросают свето-шумовые гранаты, стреляют и давят автозаками".





После этого спортсменка вспомнила слова Александра Лукашенко о том, что участников акций ведут, как овец.





"Может, мы и овцы, уважаемый А.Г., но тогда попробуйте нас просто честно пересчитать. Говорят, это помогает расслабиться", — язвительно добавила Станюта.