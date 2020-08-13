Андронов о Беларуси: «Так беспредельно ОМОН или Росгвардия у нас не работали. Людей наверняка пытают»
Журналист и спортивный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о действиях правоохранительных органов в Беларуси.
«Я очень люблю Беларусь. У меня там живут друзья, я часто там бываю. Я в ужасе от того, что вижу на видео оттуда.
Так жестко, так беспредельно никогда не работал никакой ОМОН или Росгвардия у нас. Людей просто избивают, похищают, наверняка и пытают. Всех, кто попадется под руку.
Добром это не закончится... К сожалению
08:26 13/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение