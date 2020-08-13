Вера Лапко: Мое сердце разрывается на части. Белорусы, родненькие, держитесь
Белорусская теннисистка Вера Лапко призналась, что очень переживает из-за того, что происходит в Беларуси.
«Сейчас я должна по полной готовиться к US Open, тренироваться, мои мысли должны быть направлены только на это. Но уже третьи сутки не могу нормально уснуть, так как переживаю, и мое сердце разрывается на части из-за того, что сейчас происходит в моей родной, Радзiмай Беларусi.
Белорусы, родненькие, держитесь», – написала Лапко в сториз в инстаграм.
Источник: tribuna.com
00:28 13/08/2020
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