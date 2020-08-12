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«Пожалуйста, услышьте». Дарья Домрачева просит руководителей отрядов ОМОНа остановить насилие

Герой Беларуси обратилась к силовикам с просьбой не допустить «продолжения этого несправедливого ужаса на улицах».

«Пожалуйста, услышьте». Дарья Домрачева просит руководителей отрядов ОМОНа остановить насилие

«Люблю МИРНУЮ родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста, услышьте», – написала в своем в Instagram-аккаунте четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, Герой Беларуси Дарья Домрачева. Так она отреагировала на события, происходящие в стране после президентских выборов.

Правда, в соцсетях пользователи пишут Домрачевой, что все остановить может один человек. И она его знает.
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