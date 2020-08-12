Задержан нападающий БАТЭ Сарока





В этом сезоне Сарока провел 5 матчей за БАТЭ в чемпионате Беларуси, забил 2 мяча.





В Беларуси уже третий вечер подряд – 9, 10 и 11 августа – продолжаются столкновения белорусов и силовиков. По данным МВД задержаны уже более 5000 человек, более 200 находятся в медицинских учреждениях с ранениями различных степеней тяжести.





Ранее сообщалось о задержании хоккеиста «Динамо-Молодечно» Ильи Литвинова, а также бойца ММА Алексея Кудина.