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Задержан нападающий БАТЭ Сарока

Задержан нападающий БАТЭ Антон Сарока.


В этом сезоне Сарока провел 5 матчей за БАТЭ в чемпионате Беларуси, забил 2 мяча.

В Беларуси уже третий вечер подряд – 9, 10 и 11 августа – продолжаются столкновения белорусов и силовиков. По данным МВД задержаны уже более 5000 человек, более 200 находятся в медицинских учреждениях с ранениями различных степеней тяжести.

Ранее сообщалось о задержании хоккеиста «Динамо-Молодечно» Ильи Литвинова, а также бойца ММА Алексея Кудина.
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