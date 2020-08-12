



По данным МВД за три дня задержаны уже более 6000 человек, несколько сотен находятся в медицинских учреждениях с ранениями различных степеней тяжести.





Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук поделилась своим мнением о происходящем в Беларуси после президентских выборов, когда начались протесты и люди массово во многих городах страны начали выходить на улицы и выражать несогласие с итогами выборов, в которых по официальным данным якобы "победил" Лукашенко.





«Вчера в Уручье возле метро на горке сидели в основном дети и подростки лет по 14-18. В руках смартфоны с горящим фонариком. Махали проезжающим авто. Просто страшнейшее преступление!





Прилетают ВВ-шники (внутренние войска – Tribuna.com), выпрыгивают с будок своих и сразу начинают стрелять в детей! Извиняйте, но ##### ради этого будущего и за такую страну погибали наши дедушки и бабушки?





И взывать к совести «милиции» бесполезно: 9 августа командир, идущий за шеренгой со щитами, кричал им в спины: «Вперед на врага!». Мы ##### враги! Мы их кормим, содержим их детей, родителей, оплачиваем им жилье, и, ####, мы – враги!» – написала Надежда в фэйсбуке.



