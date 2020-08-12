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Руководителя проекта Tribuna.com Максима Березинского отпустили

Утром стало известно, что руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский вчера был задержан на улицах Минска.


Максима отпустили сегодня ближе к обеду после ночи, проведенной в Ленинском РУВД. Позже состоится суд.

В Минске и других городах Беларуси третий день люди выходят на улицы, требуя отмены результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов.  

Мирных протестующих жестко разгоняет милиция. Задержаны порядка трех тысяч человек, пострадали десятки демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов.
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