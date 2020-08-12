Руководителя проекта Tribuna.com Максима Березинского отпустили





Максима отпустили сегодня ближе к обеду после ночи, проведенной в Ленинском РУВД. Позже состоится суд.





В Минске и других городах Беларуси третий день люди выходят на улицы, требуя отмены результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов.





Мирных протестующих жестко разгоняет милиция. Задержаны порядка трех тысяч человек, пострадали десятки демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов.