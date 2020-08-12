



«9 августа рубанули интернет, лишив сотни тысяч человек либо работы вообще, либо нормальных для нее условий. Ничего не меняется уже три дня и неизвестно, когда изменится. Кто и для чего это сделал, всем понятно. Но и без интернета многие люди прекрасно видят, что происходит.





Это «шоу» показывают нам третий вечер подряд прямо под окнами. Возле магазинов, куда мы ходим за продуктами, взрывают гранаты, по людям открывают огонь, на дорогах, по которым мы ездим, бьют машины. Натасканные бойцы развлекаются на глазах обычных людей, которые такое видели только в кино.





Обычные, случайные люди страдают от произвола. Мы говорим о травмах физических, но сколько людей получают психологические? Когда окна сотрясаются от грохота, когда идет стрельба, когда из окна своей квартиры ты видишь, как группа нездоровых отморозков в полном обвесе избивает людей, которые не оказывают вообще никакого сопротивления.





Как это объяснить? В чем виноват парень, который просто вышел на прогулку, катается на веле? Да я сам гуляю в тех местах почти каждый вечер! Захожу в книжный магазин на Камгорке, откуда во вторник вытаскивали людей, избивали и увозили в неизвестном направлении.





Делаю покупки в «Алми», возле которого подрывали гранаты. Езжу по дорогам, где людей вытаскивали из их машин, где эти машины приводили в негодность. Это похоже на стаю голодных псов, которых выпустили порезвиться, у которых одни единственные инстинкты, для которых кровь и страх – как наркотик. Это они наркоманы, а не те, кто попадался под руку. Нам оказался не нужен интернет, чтобы это увидеть и понять.





Ни до выборов, ни во время, ни после них ни у меня, ни у кого из моих знакомых не было намерения прибегать к насилию, вандализму или другим проявлениям радикализма.





Но если я с чем-то не согласен, то имею право об этом говорить или выражать свое несогласие, и если не выхожу за рамки, то не заслуживаю огня и агрессии в свою сторону. У меня есть свое мнение, у меня есть в нем уверенность, и вся сознательная жизнь в этой стране сделала это мнение непоколебимым.





Я уважаю символы Беларуси, ее народ, его право говорить то, что мы реально думаем, а не то, что сказали думать. Мне стыдно за коллег-журналистов, которые лепят откровенную чушь о происходящем, и я горжусь теми ребятами, которые не боятся быть в эпицентре, чтобы показать, что случилось на самом деле. Спасибо, вам, друзья, и сил пережить эти наглые и бесцеремонные препятствия.





Мы работали с Надей и Дашей – это прекрасные, светлые, хрупкие девушки, и мне очень тяжело читать обо всем, с чем им и другим коллегам приходится сталкиваться, выполняя свою работу (девушкам испортили фотоаппаратуру, забирали флешки с материалом – прим. Tribuna.com).





Оболгать, запугать, заставить уехать – так мы уже много лет дрожим нашими действительно талантливыми, умными, прогрессивными белорусами, заменяя их тупыми прислужниками.





9 августа я точно голосовал не за это. И не за то, что сейчас происходит на улицах городов, по которым еще вчера спокойно ходил и которые сегодня невозможно узнать по вине человека, решившего показать силу. Легко окончательно отвернуть от себя людей и практически невозможно вернуть их доверие.





Хотя о чем это я, о каком блин доверии? Все ######## [утеряно], дядь. Люди все видят, от них ничего не скрыть, даже отрубив интернет. Держитесь братья и сестры, рассвет скоро. Беларусь жыла, жыве и будзе жыць», – написал Грунтов.