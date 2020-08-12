Азаренко проиграла на старте турнира в Лексингтоне
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко потерпела поражение на старте турнира WTA в американском Лексингтоне.
В 1/16 финала белоруска встречалась с американкой Винус Уильямс. Азаренко проиграла со счетом 3:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.
Следующей соперницей Уильмс в 1/8 финала станет ее младшая сестра Серена, которая ранее обыграла соотечественницу Бернарду Пера со счетом 4:6, 6:4, 6:1.
Напомним, в Лексингтоне также выступает еще одна представительница Беларуси Арина Соболенко. Она на старте соревнований справилась с американкой Мэдисон Бренгл (6:1, 6:7 (5:7), 6:2).
Призовой фонд турнира превышает 200 тысяч долларов.
09:04 12/08/2020
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