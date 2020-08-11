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Чемпион мира Баранчик: «Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!»

Белорусский боксер Иван Баранчик поделился мнением о происходящем в стране.


«Жыве Беларусь!

Белорусы это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойный люди, которых мы можете встретить. Но они устали молчать!
Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны! Они хотят быть услышанными! Они молчали на протяжении 26 лет.
Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными.
Белорусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это! Вы сильные!!!» – написал Баранчик в своем Instagram.
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