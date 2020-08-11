Чемпион мира Баранчик: «Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!»
Белорусский боксер Иван Баранчик поделился мнением о происходящем в стране.
«Жыве Беларусь!
Белорусы это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойный люди, которых мы можете встретить. Но они устали молчать!
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Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны! Они хотят быть услышанными! Они молчали на протяжении 26 лет.
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Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными.
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Белорусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это! Вы сильные!!!» – написал Баранчик в своем Instagram.
15:54 11/08/2020
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