Чемпион мира Баранчик: «Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!»





«Жыве Беларусь!





Белорусы это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойный люди, которых мы можете встретить. Но они устали молчать!

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Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны! Они хотят быть услышанными! Они молчали на протяжении 26 лет.

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Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными.

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Белорусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это! Вы сильные!!!» – написал Баранчик в своем Instagram.