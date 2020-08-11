



Речь идет о ранее перенесенных поединках чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге между "Минском" и "Славией", брестским "Динамо" и "Слуцком". Новые даты не названы. Ранее матчи в первенстве переносили из-за заболеваний коронавирусом в командах, а также накануне президентских выборов — спортивные функционеры не хотели допустить "политических акций" на трибунах.



