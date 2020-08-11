"Прессбол": в Беларуси снова отложено проведение футбольных матчей
В Беларуси снова отложено проведение футбольных матчей. Они должны были пройти 12 августа в Минске и Бресте, сообщает "Прессбол".
Речь идет о ранее перенесенных поединках чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге между "Минском" и "Славией", брестским "Динамо" и "Слуцком". Новые даты не названы. Ранее матчи в первенстве переносили из-за заболеваний коронавирусом в командах, а также накануне президентских выборов — спортивные функционеры не хотели допустить "политических акций" на трибунах.
14:43 11/08/2020
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