+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Прессбол": в Беларуси снова отложено проведение футбольных матчей

В Беларуси снова отложено проведение футбольных матчей. Они должны были пройти 12 августа в Минске и Бресте, сообщает "Прессбол".


Речь идет о ранее перенесенных поединках чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге между "Минском" и "Славией", брестским "Динамо" и "Слуцком". Новые даты не названы. Ранее матчи в первенстве переносили из-за заболеваний коронавирусом в командах, а также накануне президентских выборов — спортивные функционеры не хотели допустить "политических акций" на трибунах.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]