В начале 2010-х выпускник минского иняза Артур Рекшта работал менеджером национальных сборных Беларуси по хоккею и помощник генерального директора столичного «Динамо». Весной 2013-го Рекшта по семейным причинам переехал в Канаду. За океаном он стал тренером в одной из детских команд, а позже устроился работать в канадскую полицию, где трудится по сей день.





После событий 9 августа, когда в Минске подавлялись протесты, вызванные тем, как в стране проводилось голосование, Рекшта записал обращение к белорусским силовикам.





«Ребята, офицеры, милиция! Меня зовут Артур, и я хочу к вам обратиться. Я родом из Беларуси, из Минска. Я живу в Канаде, работаю полицейским. Я такой же, как вы. Я заканчиваю свою ночную смену сегодня так же, как вы закончили свою ночную смену вчера. Я как никто другой понимаю вас и чувствую. И знаю, какие чувства вы испытываете после этой ночной смены. Хочу к вам обратиться и сказать, что можно работать по-другому. Можно иметь уважение, любовь со стороны своего народа, потому что вы присягу даете своему народу.





Вы не слуги одному человеку, вы не слуги своему начальнику, вы слуги своему народу. Милиционер, офицер, полицейский, военнослужащий должен защищать каждого человека своей страны. Начальник не может вам отдать приказ, который является незаконным. Потому что, я еще раз повторюсь, вы присягаете своей Родине, своим людям, и то, что произошло вчера на нашей Родине, – на это очень тяжело смотреть. Я как никто другой знаю, как вам будет больно и тяжело дальше жить с этим. Так что пока есть время, я вас очень прошу: одумайтесь, остановитесь, остановите это кровопролитие против своего народа. Я работаю обычным патрульным. Я вижу кровь, я вижу страдания людей, я вижу смерти, и я знаю, что вы испытываете, потому что вы люди, а не роботы. Я вас очень прошу как офицер офицеров, вы для меня братья и сестры, так работает полиция в Канаде. Я вас очень прошу опомниться, гордо поднять голову вверх, посмотреть на людей и защищать своих людей, но ни в коем случае не идти против мирных людей, не проливать больше кровь. У вас еще жизнь впереди. Очень вас прошу, пожалуйста».





Напомним, что в Беларуси уже есть один погибший в ходе акций протеста. По всей стране за два дня после выборов задержаны почти 5 тысяч человек.



