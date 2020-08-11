Вернидуб - о Лисаковиче: Я и клуб потеряли супернападающего
Главный тренер "Шахтера" Юрий Вернидуб в эфире программы "На грани фола. Футбольное обозрение" на "Беларусь 5" прокомментировал переход экс-подопечного Виталия Лисаковича в московский "Локомотив".
"Я и клуб потеряли супернападающего. Как человек он очень классный парень. Пожелал ему удачи. Мне бы хотелось, чтобы Лисакович продолжал развиваться в "Локомотиве", двигался дальше", - сказал Вернидуб.
Источник: "Прессбол"
10:49 11/08/2020
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