Леонид Кучук: "Нам выпал самый сложный соперник среди тех вариантов, которые могли достаться на этой стадии"
Главный тренер минского "Динамо" Леонид Кучук прокомментировал итоги жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его команде предстоит дома сыграть с польским "Пястом".
"Нам выпал самый сложный соперник среди тех вариантов, которые могли достаться на этой стадии. Является ли преимуществом то, что сыграем дома? Учитывая то, что в первом квалификационном раунде будет сыгран один матч и он пройдет без зрителей, то не вижу никакой разницы, дома играть либо на выезде", - сказал Кучук.
17:32 10/08/2020
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