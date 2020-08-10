



"Нам выпал самый сложный соперник среди тех вариантов, которые могли достаться на этой стадии. Является ли преимуществом то, что сыграем дома? Учитывая то, что в первом квалификационном раунде будет сыгран один матч и он пройдет без зрителей, то не вижу никакой разницы, дома играть либо на выезде", - сказал Кучук.