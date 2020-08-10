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Леонид Кучук: "Нам выпал самый сложный соперник среди тех вариантов, которые могли достаться на этой стадии"

Главный тренер минского "Динамо" Леонид Кучук прокомментировал итоги жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его команде предстоит дома сыграть с польским "Пястом".


 
"Нам выпал самый сложный соперник среди тех вариантов, которые могли достаться на этой стадии. Является ли преимуществом то, что сыграем дома? Учитывая то, что в первом квалификационном раунде будет сыгран один матч и он пройдет без зрителей, то не вижу никакой разницы, дома играть либо на выезде", - сказал Кучук.
Football.by
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