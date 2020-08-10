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Fng: «Жыве Беларусь. То, что происходит в моей стране, – это переход всех границ»

Игрок Alliance Артем «Fng» Баршак прокомментировал президентские выборы в Беларуси.


«Жыве Беларусь.

Я никогда не хотел писать о политике публично, но то, что происходит в моей стране, – это переход всех границ. Видимо, я прожил слишком счастливую жизнь, раз не осознавал, на что пойдет нынешний президент моей страны», – написал Fng в твиттере.

Fng – самый успешный из белорусских игроков в Dota 2. Его лучшее достижение – 5-6-е место на The International. За карьеру Артем выиграл более 500 тысяч долларов призовых.
Tribuna
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