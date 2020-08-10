Николай Сигневич — о протестующих в Минске: горжусь

Николай Сигневич голосовал с белой лентой на руке





"Горжусь", — написал Сигневич.





Сразу после закрытия участков в Минске и во многих других городов Беларуси, люди стали выходить на улицы, что переросло в столкновения с правоохранителями. Сообщается о большом количестве пострадавших с обоих сторон.



