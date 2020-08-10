Николай Сигневич — о протестующих в Минске: горжусь
Форвард "Ференцвароша" Николай Сигневич опубликовал в "сторис" своего инстаграма кадры с минского митинга, который прошел 9 августа.
Николай Сигневич голосовал с белой лентой на руке
"Горжусь", — написал Сигневич.
Сразу после закрытия участков в Минске и во многих других городов Беларуси, люди стали выходить на улицы, что переросло в столкновения с правоохранителями. Сообщается о большом количестве пострадавших с обоих сторон.
14:54 10/08/2020
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