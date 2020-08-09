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СМИ сообщили о желании Роналду перейти в ПСЖ

Португалец недоволен выступлениями «Ювентуса» в еврокубках.

Фото: Marco Alpozzi/Lapresse

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в летнее трансферное окно и перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает Foot Mercat.

Как отмечается в материале, 35-летний португалец недоволен выступлениями клуба в еврокубках. Переходя в туринскую команду, Роналду надеялся, что «Ювентус» будет успешно выступать не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Однако второй сезон подряд «старая синьора» не может дойти даже до полуфинала. В прошлом сезоне команда уступила «Аяксу», в этом — «Лиону». При этом все голы туринцев в плей-офф Лиги чемпионов на протяжении двух сезонов забивает только Роналду.

По информации издания, агент португальца Жорже Мендеш уже провел переговоры со спортивным директором парижан Леонардо, с которым имеет хорошие отношения. Во французском клубе не подтвердили эту информацию.

Foot Mercat утверждает, что диалог между Мендешем и Леонардо продолжится во время следующих матчей Лиги чемпионов в Португалии. ПСЖ в 1/4 финала еврокубка встретится с «Аталантой» 12 августа.

«Ювентус» покинул Лигу чемпионов сезона-2019/20. В ответной встрече 1/8 финала итальянский клуб обыграл со счетом 2:1 «Лион», однако этого не хватило для прохода в следующий раунд. В составе победителей дубль на счету Роналду.

После матча главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри был отправлен в отставку. Команду возглавил бывший игрок клуба Андреа Пирло.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В составе туринской команды он дважды стал чемпионом Италии и один раз выиграл Суперкубок страны.

В сезоне 2019/20 португалец побил рекорд туринцев по количеству голов за один сезон. Он забил 37 мячей. Предыдущее достижение продержалось 94 года.
Источник: РБК
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