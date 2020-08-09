СМИ сообщили о желании Роналду перейти в ПСЖ

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в летнее трансферное окно и перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает Foot Mercat.





Как отмечается в материале, 35-летний португалец недоволен выступлениями клуба в еврокубках. Переходя в туринскую команду, Роналду надеялся, что «Ювентус» будет успешно выступать не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Однако второй сезон подряд «старая синьора» не может дойти даже до полуфинала. В прошлом сезоне команда уступила «Аяксу», в этом — «Лиону». При этом все голы туринцев в плей-офф Лиги чемпионов на протяжении двух сезонов забивает только Роналду.





По информации издания, агент португальца Жорже Мендеш уже провел переговоры со спортивным директором парижан Леонардо, с которым имеет хорошие отношения. Во французском клубе не подтвердили эту информацию.

