



Игра пройдет в Бресте 18 или 19 августа без зрителей. Победитель определится в одном матче. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых, пишет SPORT.TUT.BY





Победители одноматчевых противостояний выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА.





Напомним, что в составе «Астаны» выступают белорусы Иван Маевский и Макс Эбонг. Брестскому «Динамо» не поможет дисквалифицированный форвард Денис Лаптев и получивший травму полузащитник Александр Нойок.





Свой последний официальный матч «Астана» провела в середине марта. Чемпион Казахстана вернулся к тренировкам в середине июня. «Астана» планирует провести три товарищеских матча.





Добавим, что с «Астаной» дважды играл БАТЭ в рамках квалификации и дважды выбывал.









Главный тренер брестского «Динамо» так прокомментировал итоги жеребьевки клубной пресс-службе.





— Чемпионат Казахстана на данный момент приостановлен. Есть сложности с изучением соперника. По слухам, играют товарищеские матчи. Все равно будет сложно добыть информацию.





Хорошо, что будет домашняя игра. Правда, увы, без зрителей. В любом случае должны подойти к игре в полной боевой готовности. Постараемся сделать все, чтобы пройти дальше.





Квалифицированный соперник. После игры чемпионата приступим к подготовке к Лиге чемпионов.



